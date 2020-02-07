МОЗ запропонував алгоритм дій при коронавірусі

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В Україні поки що не зафіксували випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України направило алгоритм дій обласним лабораторним центрам та установам охорони здоров'я при виявленні коронавирусу. Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Зокрема, алгоритми дій були направлені для лікарів-клініцистів, епідеміологів, вірусологів і населення:

лікарям клініцистам при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю;

лікарям-епідеміологам при виявленні особи, яке відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування;

лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів-вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень і напрямки відібраних зразків;

для населення, у разі підозри в них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення в громадських місцях

Також у МОЗ зазначили, що на даний момент в Україні не зафіксовані випадки зараження коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що результати проб, взятих за допомогою тест-системи для виявлення коронавіруса 2019-nCoV, будуть відомі протягом 5-7 годин. Тест-системи перебувають у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Тестування буде проводитися там же.

Також у Моз зазначили, що позитивні тести на зараження коронавірусом будуть передаватися в приватну лабораторію для підтвердження. Тільки після верифікації в Лондоні захворювання вважатиметься підтвердженим.