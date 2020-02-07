МОЗ запропонував алгоритм дій при коронавірусі

В Україні поки що не зафіксували випадків коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я України направило алгоритм дій обласним лабораторним центрам та установам охорони здоров'я при виявленні коронавирусу. Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
Зокрема, алгоритми дій були направлені для лікарів-клініцистів, епідеміологів, вірусологів і населення:
Також у МОЗ зазначили, що на даний момент в Україні не зафіксовані випадки зараження коронавірусом.
Раніше РБК-Україна писало, що результати проб, взятих за допомогою тест-системи для виявлення коронавіруса 2019-nCoV, будуть відомі протягом 5-7 годин. Тест-системи перебувають у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Тестування буде проводитися там же.
Також у Моз зазначили, що позитивні тести на зараження коронавірусом будуть передаватися в приватну лабораторію для підтвердження. Тільки після верифікації в Лондоні захворювання вважатиметься підтвердженим.