Тест на коронавірус: у МОЗ розповіли, через скільки буде відомий результат

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для визначення результату необхідно 5-7 годин

Результати проб, взятих за допомогою тест-системи для виявлення коронавірусу 2019-nCoV, будуть відомі протягом 5-7 годин. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Повідомляється, що тест-системи знаходяться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Тестування буде проводитися теж там.

"Від моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату на коронавірус нового типу 2019-nCoV", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що купити таку тест-систему для самостійного користування наразі неможливо.

Наявних в Україні тест-систем та реагентів для виявлення коронавірусу вистачить на близько 30 досліджень. За інформацією МОЗ, цього цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні перші тест-системи для виявлення коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що позитивні тести на зараження коронавірусом будуть передаватися в британську лабораторію для підтвердження.