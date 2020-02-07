ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав предложил алгоритм действий при коронавирусе

Новости » Общество     07.02.2020 - 12:54
Минздрав предложил алгоритм действий при коронавирусе
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

В Украине пока не зафиксировали случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины направило алгоритм действий областным лабораторным центрам и учреждениям здравоохранения при выявлении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, алгоритмы действий были направлены для врачей клиницистов, эпидемиологов, вирусологов и населения:

  • врачам клиницистам при обращении лица, которое соответствует определению случая 2019-nCoV, в частности особенностей ведения пациента и соблюдения требований инфекционного контроля;
  • врачам-эпидемиологам при обнаружении лица, которое соответствует определению случая 2019-nCoV, в частности порядка информирования и эпидемиологического расследования;
  • лабораторного обследования лиц в вирусологических лабораториях, которые соответствуют определению случая 2019-nCoV для врачей вирусологов, в частности порядка проведения этих исследований и направления отобранных образцов;
  • для населения, в случае подозрения у них заболевания вызванного 2019-nCoV, с целью размещения в общественных местах.

Также в Минздраве отметили, что на данный момент в Украине не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что результаты проб, взятых с помощью тест-системы для выявления коронавируса 2019-nCoV, будут известны в течение 5-7 часов. Тест-системы находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Тестирование будет проводиться там же.

Также в Минздраве отмечали, что положительные тесты на заражение коронавирусом будут передаваться в британскую лабораторию для подтверждения. Только после верификации в Лондоне заболевание будет считаться подтвержденным.

В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Европе количество инфицированных коронавирусом превысило 30 человек
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывирусрекомендации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь