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МОЗ Польщі хоче заборонити невакцинованим іноземцям в'їжджати до країни

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 16:29
Ілюстративне фото (facebook.com/Medprosvita)
Ілюстративне фото (facebook.com/Medprosvita)

МОЗ розробляє відповідний законопроект

Міністерство здоров'я Польщі розробляє законопроект, яким планується заборонити в'їзд невакцинованим громадянам третіх країн. Про це повідомляє РБК-Украна із посиланням на Rzeczpospolita.

Як заявив міністр Лукаш Шумовський, головною причиною розробки документа став спалах кору в Польщі. Зокрема, у Варшаві вже зареєстровано 17 випадків захворювання. Місцеві дипломати вважають що хворобу, могли завезти зі сходу.

"Зараз ми спільно з міністром внутрішніх справ та адміністрацією працюємо над розробкою якихось раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже делікатно", - сказав він.

Крім того, головний санітарний інспектор Польщі Ярослав Пінкас зазначив, що "свого" кору в країні немає давно - у країні вакцинацію регулярно проходять понад 95% мешканців.

У зв'язку із поширенням інфекції, іноземці, які тривалий час перебувають у Польщі, мають пройти вакцинацію. Особливо це стосується тих, які працюють з дітьми.

Відомо, що спалах кору нині зафіксовано у Мазовецькому воєводстві Польщі. Кількість хворих там зросла до 18 осіб. Утім, наразі 12 хворих уже одужали. Також у Міністерстві здоров'я Польщі зазначають, що ризику епідемії немає.

Нагадаємо, в Україні почала зростати захворюваність на кір: за останній тиждень захворіли 1319 людей, а з початку року - понад 35 тисяч.

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