Минздрав Польши хочет запретить невакцинированным иностранцам въезжать в страну

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Минздрав разрабатывает соответствующий законопроект

Министерство здоровья Польши разрабатывает законопроект, которым планируется запретить въезд невакцинированным гражданам третьих стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как заявил министр Лукаш Шумовский, главной причиной разработки документа стала вспышка кори в Польше. В частности, в Варшаве уже зарегистрировано 17 случаев заболевания. Местные дипломаты считают что болезнь, могли завезти с востока.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень деликатно", - сказал он.

Кроме того, главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас отметил, что "своей" кори в стране нет давно - 95% населения регулярно проходят вакцинацию.

В связи с распространением инфекции, иностранцы, которые длительное время находятся в Польше, должны будут пройти вакцинацию. Особенно это касается тех, которые работают с детьми.

Известно, что вспышка кори в настоящее время зафиксирована в Мазовецком воеводстве Польши. Количество больных там возросло до 18 человек. Впрочем, сейчас 12 больных уже выздоровели. Также в Министерстве здоровья Польши отмечают, что риска эпидемии нет.

Напомним, в Украине начала расти заболеваемость корью: за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч.