МОЗ опублікував свіжі дані по коронавірусу в Україні

Станом на 16 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19 до 4161 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадянського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Раніше повідомлялось про 3764 заражених коронавірусом людей. Сьогодні кількість нових випадків зараження зросла на 7 людей.

Зазначимо, у Львові підтвердили сьому смерть від коронавіруса COVID-19. Померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія.

Нагадаємо, телеканал Fox News повідомив, що коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Також джерела телеканалу додали, що ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорожчим урядовим прикриттям всіх часів".

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом досягло 162 осіб. За добу зареєстрували 28 нових пацієнтів. Також серед дітей інфіковані хлопчик 10 років (Коростень) та хлопчик 15 років (Бердичів).