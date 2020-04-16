Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине

По состоянию на 16 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом COVID-19 до 4161 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Ранее сообщалось о 3764 зараженных коронавирусом людей. Сегодня количество новых случаев заражения выросло на 7 человек.

Отметим, во Львове подтвердили седьмую смерть от коронавируса COVID-19. Умерла 52-летняя женщина, у которой была двусторонняя пневмония.

Напомним, телеканал Fox News сообщил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьский лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Также источники телеканала добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самим дорогим правительственным прикрытием всех времен".

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области общее количество больных коронавирусом достигло 162 человек. За сутки зарегистрировали 28 новых пациентов. Также среди детей инфицированы мальчик 10 лет (Коростень) и мальчик 15 лет (Бердичев).