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У Навального просять Кремль допомогти з переведенням до лікарні за кордон

Омськ, Четвер 20 серпня 2020 17:55
У Навального просять Кремль допомогти з переведенням до лікарні за кордон
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Навального хочуть перевести в провідний токсикологічний центр у Європі

У російського опозиційного політика Олексія Навального просять Кремль про допомогу в переведенні на лікування до закордонної клініки. Раніше в Кремлі пообіцяли розглянути запит, якщо він надійде.

Про це в Twitter повідомила його лікуючий лікар Анастасія Васильєва.

"Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння у наданні медичної документації для переведення Навального до провідного токсикологічного центру в Європі", - повідомила вона.

Васильєва додала, що головлікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 відмовляється надати виписку або епікриз (судження про стан хворого та про діагноз).

Зазначимо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль надасть допомогу в евакуації Навального на лікування за кордон, якщо надійдуть звернення за такою допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан Навального стабілізувався.

Його госпіталізували після екстреної посадки літака в Омську, на борту йому різко стало погано; лікарі місцевої лікарні досі не встановили діагноз.

У той же час версія про отруєння поки не підтверджена.

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