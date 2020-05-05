ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:19
Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19
Фото: міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт (wikimedia.org)

Пасивна вакцина блокує і нейтралізує коронавірус в організмі

Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR) завершив фазу розробки антитіла проти коронавірусу COVID-19 або пасивної вакцини. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт, передає The Jerusalem Post.

Повідомляється, що вчора дослідницька група лабораторії Ness Ziona проінформувала про виявлення антитіла, яке атакує коронавірус і нейтралізує його в організмі. На сьогодні IIBR працює над патентом для свого антитіла та укладенням контракту на його комерційну розробку. Всі юридичні процедури будуть узгоджені з Міністерством оборони Ізраїлю.

"Я пишаюся співробітниками Біологічного інституту, які зробили серйозний прорив. Єврейська творчість і винахідливість призвели до цього дивовижного досягнення", - додав Беннет.

Також повідомляється, що в квітні IIBR почав тестування свого прототипу вакцини на основі антитіл на гризунах. Крім того, інститут збирає плазму одужалих від COVID-19 для досліджень.

The Jerusalem Post зазначає, що друга ізраїльська дослідницька група MigVax на сьогодні близька до завершення першого етапу розробки вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19.

Вчора в ході європейського марафону зі збору коштів ЄС заявив про виділення мільярда євро на розробку вакцини від коронавірусу. До ініціативи приєднався ряд європейських країн, які в загальній складності залучили понад 7 млрд євро на цю мету.

Кабмін назвав перелік дозволених на час карантину операцій
Новини України ІзраїльВакцинаКоронавірус
News
On Top