Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19

Фото: міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт (wikimedia.org)

Пасивна вакцина блокує і нейтралізує коронавірус в організмі

Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR) завершив фазу розробки антитіла проти коронавірусу COVID-19 або пасивної вакцини. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт, передає The Jerusalem Post.

Повідомляється, що вчора дослідницька група лабораторії Ness Ziona проінформувала про виявлення антитіла, яке атакує коронавірус і нейтралізує його в організмі. На сьогодні IIBR працює над патентом для свого антитіла та укладенням контракту на його комерційну розробку. Всі юридичні процедури будуть узгоджені з Міністерством оборони Ізраїлю.

"Я пишаюся співробітниками Біологічного інституту, які зробили серйозний прорив. Єврейська творчість і винахідливість призвели до цього дивовижного досягнення", - додав Беннет.

Також повідомляється, що в квітні IIBR почав тестування свого прототипу вакцини на основі антитіл на гризунах. Крім того, інститут збирає плазму одужалих від COVID-19 для досліджень.

The Jerusalem Post зазначає, що друга ізраїльська дослідницька група MigVax на сьогодні близька до завершення першого етапу розробки вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19.

Вчора в ході європейського марафону зі збору коштів ЄС заявив про виділення мільярда євро на розробку вакцини від коронавірусу. До ініціативи приєднався ряд європейських країн, які в загальній складності залучили понад 7 млрд євро на цю мету.