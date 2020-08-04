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МОЗ пояснив, як область може вийти з червоної зони карантину

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 14:56
МОЗ пояснив, як область може вийти з червоної зони карантину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Позитивна динаміка перебігу коронавірусної інфекції залежить від кожного жителя регіону

Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону. У МОЗ пояснили, як область може вийти з червоної зони.

Про це заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Станом на зараз, діють такі національні показники:

  1. заповненість ліжок,
  2. рівень тестування,
  3. відсоток позитивних тестів від усіх проведених тестувань,
  4. показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів порівняно з попереднім тижнем.

"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні другий день діють нові правила адаптивного карантину, країна розділена на кольорові зони в залежності від епідситуації.

Однак, місцева влада відмовляється виконувати рішення центральної влади, зокрема Львів відмовився посилювати карантин.

Раніше також повідомлялося, що у Луцьку не будуть вводити жорсткий карантин.

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