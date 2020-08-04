МОЗ пояснив, як область може вийти з червоної зони карантину

Позитивна динаміка перебігу коронавірусної інфекції залежить від кожного жителя регіону
Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону. У МОЗ пояснили, як область може вийти з червоної зони.
Про це заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Станом на зараз, діють такі національні показники:
"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - заявив він.
Нагадаємо, в Україні другий день діють нові правила адаптивного карантину, країна розділена на кольорові зони в залежності від епідситуації.
Однак, місцева влада відмовляється виконувати рішення центральної влади, зокрема Львів відмовився посилювати карантин.
Раніше також повідомлялося, що у Луцьку не будуть вводити жорсткий карантин.