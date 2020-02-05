ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ оприлюднив нові дані щодо поширення коронавіруса: число жертв зростає

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 11:23
МОЗ оприлюднив нові дані щодо поширення коронавіруса: число жертв зростає
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Загалом у світі зареєстровано 24,5 тис. підтверджених випадків зараження коронавірусом

Число жертв коронавірусу у світі станом на ранок 5 лютого 2020 року зросло, наразі зафіксовано 493 летальні випадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, загалом у світі зареєстровано 24 505 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції.

"Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за оцінками ВООЗ ризики розповсюдження коронавірусу у Китаї залишаються дуже високими, а на регіональному та глобальному рівнях - високими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я Джона Маккензі, китайська влада недостатньо швидко повідомляла про нові випадки коронавірусу.

Крім того, повідомлялося, що керівництво Китаю визнало, що реакція країни на спалах коронавірусу була недостатньо хорошою.

На борту круїзного лайнера в Японії підтвердили 10 випадків зараження на коронавірус Китай замовчував випадки коронавіруса на початку епідемії, - експерт ВООЗ
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся