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Жертвами коронавірусу в Китаї стали 490 людей

Новини » В світі     05.02.2020 - 08:11
Жертвами коронавірусу в Китаї стали 490 людей
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За останню добу загинуло 65 осіб

Станом на 5 лютого в Китаї кількість хворих на коронавірус 2019-nCov, становить 24 324 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За останню добу загинуло 65 осіб. Загальна кількість загиблих - 490 людей.

В лікарнях перебуває 185 тисяч осіб, у яких є підозра на коронавірус.

Нагадаємо, за даними ВООЗ на 4 лютого, в Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

За межами Китаю вірусом захворіли 176 осіб у 24 країнах: в Таїланді (25), Сінгапурі (24), Японії (21), Південній Кореї (16), Австралії (13), Німеччини (12), США (11), Малайзії (10), В'єтнамі (10), Франції (6), ОАЕ (5), Канаді (4), Індії (3), на Філіппінах (3), по 2 особи - на Філіппінах, в Італії, у Росії та Великобританії, по 1 - в Камбоджі, Непалі, на Шрі-Ланці, в Бельгії, Фінляндії, Іспанії та Швеції.

За заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.

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