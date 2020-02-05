Китай замовчував випадки коронавіруса на початку епідемії, - експерт ВООЗ

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Експерт ВООЗ припустив, що відсутність інформації про збільшення випадків коронавіруса могло бути пов'язано з політичними зустрічами

Високопоставлений експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Джон Маккензі звинуватив китайську владу в тому, що вони недостатньо швидко повідомляли про нові випадки коронавірусу. Про це повідомляє Financial Times.

Маккензі назвав реакцію китайської влади на поширення вірусу в Ухані в січні "непорядною". За його словами, відсутність інформації про збільшення випадків нового типу коронавірусу на початку спалаху могло бути пов'язано з тим, що в січні в Ухані проводилися важливі політичні зустрічі.

"Певно, виникало більше випадків (коронавірусу), про яких нам не говорили. Думаю, деякий час вони намагалися замовчувати ці дані через деякі важливі зустрічі, які вони проводили в Ухані, але думаю, що там був період дуже поганої звітності або дуже поганий зв'язок", - сказав Маккензі виданню.

Зазначимо, станом на 5 лютого у Китаї кількість людей, що заразилися коронавірусом 2019-nCov, становить 24 324 людини.

За межами Китаю вірусом захворіли 176 чоловік в 24 країнах: в Таїланді (25), Сінгапурі (24), Японії (21), Південної Кореї (16), Австралії (13), Німеччини (12), США (11), Малайзії (10), В'єтнамі (10), Франції (6), ОАЕ (5), Канаді (4), Індії (3), на Філіппінах (3), по 2 особи - на Філіппінах, в Італії, Росії й Великобританії, по 1 - в Камбоджі, Непалі, на Шрі-Ланці, в Бельгії, Фінляндії, Іспанії та Швеції.

Нагадаємо, вчора вище керівництво Китаю визнало, що реакція країни на спалах коронавірусу була недостатньо хорошою.