МОЗ назвав причини спалаху коронавірусу в Україні

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Однією з причин є послаблення карантину

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає через недотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Також причиною є послаблення карантинних обмежень.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, у разі недотримання рекомендацій міністерства, збільшується ризик захворівших.

"Дійсно, за зняттям карантинних обмежень (стоїть збільшення кількості інфікованих, - ред.), але з іншого боку треба дотримуватись рекомендацій МОЗ", - заявив він.

Нагадаємо, останні два дні в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Зокрема, сьогодні в країні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, за добу заразились близько 600 людей.

У той же момент, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала перший внутрішній рейс після карантину.

РБК-Україна писало, що з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна