В Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу: майже 600 випадків за добу

В Україні вже 25 410 людей інфіковані
Станом на 4 червня в Україні зафіксували за добу 588 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в країні вже 25 410 людей інфіковані.
Такі дані наводить Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Разом з тим, за добу 602 пацієнти одужали, а 12 - померли. У МОЗ заявили, що в країні також зафіксували рекорд по кількості одужавших за добу.
Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Київській, Івано-Франківській областях.
Зазначимо, минулого разу був встановлений антирекорд 23 квітня - тоді зафіксували 578 нових випадків коронавірусу.
04.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 3 червня 2020 р.
Мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що за минулу добу заразились ще 77 людей. Станом на сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали за минулу добу 93 кияни.
Вінницька область - 1077 випадків;
Волинська область - 986 випадків;
Дніпропетровська область - 957 випадків;
Донецька область - 174 випадки;
Житомирська область - 833 випадки;
Закарпатська область - 1257 випадків;
Запорізька область - 469 випадків;
Івано-Франківська область - 1491 випадок;
Кіровоградська область - 526 випадків;
м. Київ - 3210 випадків;
Київська область - 1673 випадки;
Львівська область - 1915 випадків;
Луганська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 295 випадків;
Одеська область - 933 випадки;
Полтавська область - 272 випадки;
Рівненська область - 1905 випадків;
Сумська область - 177 випадків;
Тернопільська область - 1220 випадків;
Харківська область - 1166 випадків;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 497 випадків;
Чернівецька область - 3481 випадок;
Черкаська область - 429 випадків;
Чернігівська область - 238 випадків.
Нагадаємо, що в Україні стартував новий етап послаблення карантинних обмежень.
Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали умову жорсткості карантину.
Крім того, у Львові можуть посилити карантин, оскільки він стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні.
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Автор: Анастасия Рокитна