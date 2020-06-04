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Минздрав назвал причины вспышки коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     04.06.2020 - 09:29
Минздрав назвал причины вспышки коронавируса в Украине
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Одной из причин является ослабление карантина

Число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения. Также причиной является ослабление карантинных ограничений.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в случае несоблюдения рекомендаций министерства, увеличивается риск заболевших.

"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он.

Напомним, последние два дня в Украине растет число новых случаев коронавируса.

В частности, сегодня в стране зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за сутки заразились около 600 человек.

В тот же момент, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала первый внутренний рейс после карантина.

РБК-Украина писало, что с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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