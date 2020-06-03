МАУ анонсувала перший рейс після карантину

Фото: літак МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Рейси з Києва в Одесу заплановані на 5 і 6 червня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала перший внутрішній рейс після карантину. Він відбудеться в Одесу.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

У п'ятницю і суботу, 5 та 6 червня, вилетить рейс з Києва в Одесу, а в понеділок і вівторок, 8 та 9 червня, повернуть відпочиваючих з Одеси в Київ.

Квиток з Києва до Одеси обійдеться від 1514 гривень, а у зворотний бік від 1497 гривень.

"Не забувайте про необхідність дотримуватися правил карантину, подбайте про засоби індивідуального захисту - маски і необхідність дотримання соціальної дистанції в аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні відновлюють внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня - міжнародне.

Крім того, аеропорт "Київ" відновлює міжнародні рейси з 16 травня.

Додамо, що з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину.

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Автор: Лера Полищук