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МАУ анонсувала перший рейс після карантину

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 17:42
МАУ анонсувала перший рейс після карантину
Фото: літак МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Рейси з Києва в Одесу заплановані на 5 і 6 червня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала перший внутрішній рейс після карантину. Він відбудеться в Одесу.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

У п'ятницю і суботу, 5 та 6 червня, вилетить рейс з Києва в Одесу, а в понеділок і вівторок, 8 та 9 червня, повернуть відпочиваючих з Одеси в Київ.

Квиток з Києва до Одеси обійдеться від 1514 гривень, а у зворотний бік від 1497 гривень.

"Не забувайте про необхідність дотримуватися правил карантину, подбайте про засоби індивідуального захисту - маски і необхідність дотримання соціальної дистанції в аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні відновлюють внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня - міжнародне.

Крім того, аеропорт "Київ" відновлює міжнародні рейси з 16 травня.

Додамо, що з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Міжнародні авіалінії Українирейсы
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