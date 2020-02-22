МОЗ назвало найбільш ймовірного переносника коронавірусу

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Резервуаром для коронавірусу можуть бути кажани

Найбільш ймовірним природним переносником коронавірусу COVID-19 можуть бути кажани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними відомства, ймовірним природним резервуаром для COVID-19 вчені вважають кажанів, однак перед зараженням людини, вірус подолав видовий бар'єр від іншої проміжної тварини-господаря.

"Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано", - додали в МОЗ.

Крім того, в міністерстві закликають уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. Також слід обережно поводитися з сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин, щоб уникнути перехресного зараження сирої їжі.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. На сьогодні у світі від коронавірусу померло 2360 людей.

Крім того, в п'ятницю Італія повідомила про першу смерть від коронавірусу в країні. Це вже другий летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом, в Європі.