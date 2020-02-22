ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ назвало найбільш ймовірного переносника коронавірусу

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 11:56
МОЗ назвало найбільш ймовірного переносника коронавірусу
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Резервуаром для коронавірусу можуть бути кажани

Найбільш ймовірним природним переносником коронавірусу COVID-19 можуть бути кажани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними відомства, ймовірним природним резервуаром для COVID-19 вчені вважають кажанів, однак перед зараженням людини, вірус подолав видовий бар'єр від іншої проміжної тварини-господаря.

"Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано", - додали в МОЗ.

Крім того, в міністерстві закликають уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. Також слід обережно поводитися з сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин, щоб уникнути перехресного зараження сирої їжі.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. На сьогодні у світі від коронавірусу померло 2360 людей.

Крім того, в п'ятницю Італія повідомила про першу смерть від коронавірусу в країні. Це вже другий летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом, в Європі.

Коронавірус у поїзді Київ-Москва: 5 українців госпіталізували В Ірані коронавірус виявили в чиновника
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся