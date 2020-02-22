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Минздрав назвал наиболее вероятного переносчика коронавируса

Новости » Общество     22.02.2020 - 11:56
Минздрав назвал наиболее вероятного переносчика коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Резервуаром для коронавируса могут быть летучие мыши

Наиболее вероятным естественным переносчиком коронавируса COVID-19 могут быть летучие мыши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения України.

По данным ведомства, предполагаемым естественным резервуаром для COVID-19 ученые считают летучих мышей, однако перед заражением человека, вирус преодолел видовой барьер от другого промежуточного животного-хозяина.

"Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали", - добавили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве призывают избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. Также следует осторожно обращаться с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных, чтобы избежать перекрестного заражения сырой пищи.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

Кроме того, в пятницу Италия сообщила о первой смерти от коронавируса в стране. Это уже второй летальный случай, связанный с коронавирусом, в Европе.

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