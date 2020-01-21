МОЗ нагадало про заходи профілактики через китайський вірус

Також міністерство підготувало практичні рекомендації
Міністерство охорони здоров’я України нагадало про заходи профілактики у зв'язку з поширенням нового коронавірусу (nCoV) у Китаї. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Так, станом на 20 січня у Китаї в м. Ухвань та за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV).
МОЗ нагадує про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки nCoV:
Крім того, з метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів підготовлено практичні рекомендації щодо:
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливість поширення коронавируса 2019 nCoV нового типу за межами Китаю.
Як писало РБК-Україна, число загиблих від нового вірусу в Китаї досягло шести осіб.
Додамо також, 22 січня ВООЗ скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї.