МОЗ: маски та соціальне дистанціювання не зникнуть після завершення карантину

У Мінстерстві охорони здоров’я вважають, що більшість елементарних обмежень залишаться у повсякденному житті навіть після закінчення карантину в Україні. Зокрема, залишаться засоби індивідуального захисту і соціальне дистанціювання.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, Україна обрала стратегію адаптивного карантину, тобто стратегію стримування епідемії.

"У нас немає різкого зниження захворюваності. Ми бачимо, що протягом місяця ми коливаємося в одних і тих же рамках - від 350 до 550 випадків щодня", - зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що МОЗ не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту з повсякденного життя та зняття всіх обмежень навіть після п'ятого етапу пом’якшення карантину в Україні.

"Ми б дуже хотіли, щоб воно (число захворювань - ред.) почало знижуватися і щоб були зняті всі без виключення обмеження. Але життя таке, я думаю, що ми все одно будемо тривалий час користуватися елементарними засобами індивідуального захисту, соціальною дистанцією", - додав Степанов.

Нагадаємо, з 22 травня в Україні розпочався другий етап виходу з карантину, масковий режим залишається обов'язковим.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що використання індивідуального захисту, зокрема, медичної маски, стане новою нормою існування.