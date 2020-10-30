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У КМДА розповіли, де можуть відкрити тимчасові госпіталі

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:58
У КМДА розповіли, де можуть відкрити тимчасові госпіталі
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Києва Віталій Кличко розповів, де у столиці можуть розгорнути тимчасові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом. Для госпіталів виділять три об'єкти в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За словами Кличка, під тимчасові госпіталі місто готове виділити Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.

"Ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об’єктів. Якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, на початку жовтня Міністерство охорони здоров'я почало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19, щоб у разі потреби можна було їх оперативно розгорнути.

Пізніше міністр охорони здоров'я Макси Степанов заявив, що поки питання розгортання тимчасових госпіталів не стоїть на порядку денному.

Додамо, за минулу добу в Києві зафіксували понад 700 нових випадків коронавірусу. Це найбільша кількість нововиявлених хворих з початку пандемії в Україні.

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Новини України Суспільство КМДАКиївгоспитальКоронавірус

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