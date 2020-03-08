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МОЗ Німеччини закликав скасувати всі масштабні заходи через коронавірус

Новини » В світі     08.03.2020 - 17:57
МОЗ Німеччини закликав скасувати всі масштабні заходи через коронавірус
Фото: Йенс Шпан (wikimedia.org)

У Німеччині виявлено понад 900 випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликав скасувати всі масштабні заходи з чисельністю учасників понад 1 тисячі осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан Twitter.

За його словами, на даний момент головною метою для німецького уряду є уповільнити темпи поширення коронавірусу в країні.

"Після численних обговорень з відповідальними особами я настійно закликаю скасувати заходи за участю більше 1000 чоловік до подальшого повідомлення. Я знаю про наслідки, які це матиме для громадян або організаторів. Ми обговоримо, як будемо боротися з економічними наслідками в найближчі дні. Але ясно одне: наше здоров'я на першому місці", - написав Шпан.

На даний момент заклики Шпана носять рекомендаційний характер.

Зазначимо, станом на 8 березня в Німеччині зафіксований 951 випадок коронавірусу.

Нагадаємо, у Німеччині оголосили эпедимею коронавірусу ще 26 лютого. Тоді були підтверджені перші п'ять випадків захворювання, у яких не змогли простежити першоджерело зараження з Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що у Євросоюзі лише в одній країні не зафіксовано коронавірус - в Кіпрі. Також новий вірус не виявили ще у трьох країнах європейського регіону - в Туреччині, Албанії та Чорногорії.

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