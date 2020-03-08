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Минздрав Германии призвал отменить все масштабные мероприятия из-за коронавируса

Новости » В мире     08.03.2020 - 17:57
Минздрав Германии призвал отменить все масштабные мероприятия из-за коронавируса
Фото: Йенс Шпан (wikimedia.org)

В Германии выявлено более 900 случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

По его словам, на данный момент главной целью для немецкого правительства является замедлить темпы распространения коронавируса в стране.

"После многочисленных обсуждений с ответственными лицами я настоятельно призываю отменить мероприятия с участием более 1000 человек до дальнейшего уведомления. Я знаю о последствиях, которые это будет иметь для граждан или организаторов. Мы обсудим, как будем бороться с экономическими последствиями в ближайшие дни. Но ясно одно: наше здоровье на первом месте", - написал Шпан.

На данный момент призывы Шпана носят рекомендационный характер.

Отметим, по состоянию на 8 марта в Германии зафиксирован 951 случай коронавируса.

Напомним, в Германии объявили эпедимею коронавируса еще 26 февраля. Тогда были подтверждены первые пять случаев заболевания, у которых не смогли проследить первоисточник заражения из Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе лишь в одной стране не зафиксирован коронавирус - в Кипре. Также новый вирус не обнаружили еще в трех странах европейского региона - в Турции, Албании и Черногории.

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