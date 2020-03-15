ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ та Facebook запускають сервіс інформування про коронавірус в Україні

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 22:53
МОЗ та Facebook запускають сервіс інформування про коронавірус в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці отримуватимуть від Facebook достовірну інформацію щодо коронавірусу в країні

Міністерство охорони здоров'я та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.

Як зазначається, українці отримуватимуть від Facebook сповіщення з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію навколо поширення коронавірусу в країні.

"У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що така послуга дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України.

"У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу. У відомстві зазначили, що зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19.

Додамо, що вчені з Нідерландів вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19. Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавіруса.

У "Бориспіль" прилетів спецборт з евакуйованими українцями з Італії МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусFacebook
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся