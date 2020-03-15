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Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о коронавирусе в Украине

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 22:53
Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о коронавирусе в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы будут получать от Facebook достоверную информацию о коронавирусе в стране

Министерство здравоохранения и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Как отмечается, украинцы получат от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения вместе с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям Facebook", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что такая услуга даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию по коронавирус из официальных источников Минздрава Украины.

"В ленте новостей автоматически будет появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules - уведомления для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, МИНЗДРАВ предостерегает от мошенников, продающими псевдолекарства от коронавируса. В ведомстве отметили, что сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19.

Добавим, что ученые из Нидерландов впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

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