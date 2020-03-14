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У Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 22:26
У Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу
Ілюстративне фото (unsplash.com/drew-hays)

На дослідження підуть декілька місяців

Нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавірусу. Вченим вдалося виявити антитіло після лабораторних досліджень подібних до COVID-19 вірусних інфекцій.

"Ми повинні щось зробити й, можливо, ми вже щось маємо. Тому ми почали відразу ж працювати в цьому напрямку", - додав вчений.

Зазначається, що тепер антитіло мають протестувати на людині, а всі ці досліди можуть затягнутися на декілька місяців. На цей момент дослідження мають отримати дозвіл від інших вчених в галузі біології.

Крім того, вчені стверджують, що поки зарано говорити про ефективність, адже найголовніше - профілактика, а не лікування, тому необхідно знайти вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біологи з Сінгапурського національного університету виявили першу велику зміну в геномі коронавірусу COVID-19. Виявилося, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше.

Також РБК-Україна писало, що за результатами моделювання, у зоні найменшого ризику коронавірусу знаходяться особи у віці від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Найбільш вразливими є люди у віці 70-79 років - 7,8%.

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