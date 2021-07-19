МОЗ: ЄС незабаром схвалить СOVID-сертифікати щеплених CoronaVac для подорожей
Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко заявив, що найближчим часом європейський регулятор схвалить сертифікат щеплених CoronaVac. Вони дадуть можливість вільно подорожувати в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна".
За його словами, Україна тримає питання щодо COVID-сертифікатів на контролі.
"Я контактував з регіональним директором ВООЗ, з представниками Єврокомісії. Всі кажуть, що питання актуальне і найближчим часом воно буде розглянуто. Всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати з COVID-сертифікатом найближчим часом", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, Кабінет міністр України вніс зміни до "ковідних сертифікатів". Термін дії цього документа складе 180 діб.
РБК-Україна писало, що цифрові сертифікати COVID вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для закордонних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.