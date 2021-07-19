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Минздрав: ЕС вскоре одобрит СOVID-сертификаты привитых CoronaVac для путешествий

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 01:05
Минздрав: ЕС вскоре одобрит СOVID-сертификаты привитых CoronaVac для путешествий Фото: сертификаты привиты CoronoVac вскоре признают в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время европейский регулятор одобрит сертификаты привитых CoronaVac. Они дадут возможность свободно путешествовать в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".

По его словам, Украина держит вопрос по COVID-сертификатам на контроле.

"Я контактировал с региональным директором ВОЗ, с представителями Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен. Все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать по COVID-сертификата в ближайшее время", - рассказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.

РБК-Украина писало, что цифровые сертификаты COVID уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

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