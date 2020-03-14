МОЗ визначить санлікарів в регіонах

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду доручив Міністерству охорони здоров'я визначити головних санітарних лікарів у регіонах. Про це повідомляє урядовий портал.

зокрема, дані повноваження були покладені на заступника голови Моз, головного державного санлікаря Віктора Ляшка.

"Уряд уповноважив заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря на здійснення окремих повноважень. А саме: щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх спалахів та епідемій. Також доручено визначити уповноважених осіб, які будуть виконувати функції головних державних санітарних лікарів у регіонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також уряд на позачерговому засіданні прийняв розпорядження про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання розповсюдження на території України COVID-19. Зокрема, Кабмін заборонив заборонив в'їзд іноземцям і закрив міжнародне авіасполучення з Україною.

Крім цього Кабмін прийняв рішення про екстреної евакуації громадян України з Італії через пандемію коронавірусу. Евакуація очікується найближчим часом.