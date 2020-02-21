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МОЗ домовляється з Червоним Хрестом про психологічну допомогу евакуйованим з Китаю

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 18:44
МОЗ домовляється з Червоним Хрестом про психологічну допомогу евакуйованим з Китаю
Фото: Дмитро Коваль (РБК-Україна)

За словами Коваля, перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно

Міністерство охорони здоров’я веде переговори з організацією "Червоний Хрест" щодо надання допомоги психологів людям, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари". Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, евакуйовані з Китаю потребуватимуть психологічної допомоги.

"Тому наразі відбувається комунікація з Червоним Хрестом щодо забезпечення, в тому числі, психологами. Перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно", – сказав він.

Коваль також уточнив, що мешканці обсерватора розселені по двоє людей у номері та забезпечені триразовим гарячим харчуванням, однак, їжу готують не в самому санаторії.

"Їжа готується за принципом кейтерингу. Вони їдять з одноразового посуду, який після цього збирається, відповідним чином після знезараження утилізується. Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму", - додав Коваль.

Раніше в МВС заявили, що після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах на території медичного центру забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину.

Окрім того, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавірусу в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.

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