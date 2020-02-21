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Минздрав договаривается с Красным Крестом о психологической помощи эвакуированным из Китая

Новости » Общество     21.02.2020 - 18:44
Минздрав договаривается с Красным Крестом о психологической помощи эвакуированным из Китая
Фото: Дмитрий Коваль (РБК-Украина)

По словам Коваля, находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней довольно сложно

Министерство здравоохранения ведет переговоры с организацией "Красный Крест" по оказанию помощи психологов людям, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары". Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эвакуированные из Китая нуждаться в психологической помощи.

"Поэтому сейчас происходит коммуникация с Красным Крестом по обеспечению, в том числе, психологами. Находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней довольно сложно", - сказал он.

Коваль также уточнил, что жители обсерватора расселены по двое человек в номере и обеспечены трехразовым горячим питанием, однако, еду готовят не в самом санатории.

"Еда готовится по принципу кейтеринга. Они едят из одноразовой посуды, после этого она собирается, соответствующим образом после обеззараживания утилизируется. Канализационная система является отдельной, как и водоснабжение. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима", - добавил Коваль.

Ранее в МВД заявили, что после размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина.

Кроме того, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавирус в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.

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