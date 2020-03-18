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МОЗ за день отримав 41 підозру на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 11:29
МОЗ за день отримав 41 підозру на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше повідомлень про підозру на коронавірус надійшло з Києва

Упродовж 17 березня до Міністерства охорони здоров'я надійшла 41 підозра на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, Вінницька область відправила 3 підозри, Дніпропетровська - 5, Донецька - 3, Закарпатська - 3, Івано-Франківська - 3, Київ - 14, Миколаївська - 1, Рівненська - 2, Сумська - 2, Тернопільська - 2, Херсонська - 1, Черкаська -1, Чернівецька - 1.

Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

Разом з тим, у МОЗ повідомили, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).

Нагадаємо, у Київській області заразився коронавірусом чоловік, який повернувся з-за кордону, зараз паціент перебуває на самоізоляції. Близькі зараженого також перебувають на самоізоляції.

Також повідомлялося, що за межами країни від коронавіруса лікуються 12 українців. При цьому на карантині за межами України знаходяться 744 українців.

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