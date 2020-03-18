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У Київській ОДА розповіли про стан першого зараженого коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 10:33
У Київській ОДА розповіли про стан першого зараженого коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений коронавірусом перебуває на самоізоляції

У Київській області заразився коронавірусом чоловік, який повернувся з-за кордону, зараз паціент перебуває на самоізоляції. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

У Київській ОДА зазначили, що близькі зараженого також перебувають на самоізоляції.

"На цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд. Його близькі також перебувають на самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захворів мешканець Київської області. Після повернення з-за кордону чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського здоров'я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу.

Зазначимо, 17 березня в Україну підтвердили сім нових випадків коронавіруса. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них двоє померли.

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