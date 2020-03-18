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Минздрав за день получил 41 подозрение на коронавирус

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 11:29
Минздрав за день получил 41 подозрение на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего сообщений о подозрении на коронавирус поступило из Киева

В течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, Винницкая область отправила 3 подозрения, Днепропетровская - 5, Донецкая - 3, Закарпатская - 3, Ивано-Франковская - 3, Киев - 14, Николаевская - 1, Ровенская - 2, Сумская - 2, Тернопольская - 2, Херсонская - 1, Черкасская 1, Черновицкая - 1.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Напомним, в Киевской области заразился коронавирусом мужчина, который вернулся из-за границы, сейчас пациент находится в самоизоляции. Близкие зараженного также находятся на самоизоляции.

Также сообщалось, что за пределами страны от коронавируса лечатся 12 украинцев. При этом на карантине за пределами Украины находятся 744 украинцев.

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