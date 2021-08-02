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Рамки і перевірки. У МВС анонсували безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 12:56
Рамки і перевірки. У МВС анонсували безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності Фото: міністр внутрішніх дел Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До Дня незалежності України з 21 серпня всі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи. Засоби безпеки будуть безпрецедентними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр Денис Монастирський внутрішніх справ зробив на форумі "Україна 30".

"З метою нейтралізації можливих ризиків та загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізацію обстановки ми проведемо оперативно-профілактичні заходи", - сказав він.

Як зазначив міністр, "можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята".

"Ми задіємо авіаційні резерви і водну поліцію. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Нагадаємо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.

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