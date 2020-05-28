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МОЗ не буде виділяти санепідстанції в окремий орган

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 10:43
МОЗ не буде виділяти санепідстанції в окремий орган
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

У складі МОЗ буде створена протиепідеміологічна служба

Міністерство охорони здоров'я України не планує виділяти санітарно-епідеміологічну станцію в окрему службу. Її створення планується саме у складі МОЗ.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Служба буде відповідати за реагування на ситуації епідеміологічного характеру.

"Після початку епідемії у нас була велика проблема з епідеміологічною службою. Про виділення в окремий орган центральної виконавчої влади - це питання ми поки не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби у складі Моз, яка б виконувала дуже чіткий функціонал. Це саме проведення всіх заходів, це реагування на відповідні ситуації", - заявив Степанов.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні за два роки планують підготувати нову систему санепідстанцій.

Також РБК-Україна писало, що Моз планує ввести і відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедреформаЕпідемія
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