МОЗ буде рекомендувати зміну графіку громадського транспорту

Головний санітарний лікар України заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України буде рекомендувати змінити графік громадського транспорту в рамках боротьби з коронавірусом. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що такі рекомендації надійдуть для того, щоб мінімізувати скупчення людей в одному місці.

"Так, ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту", - сказав Ляшко, відповідаючи на питання про те, чи можливе закриватя метрополітену і зміни у русі транспорту.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що поки такого рішення немає, його буде розглядати Кабінет міністрів.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні було введено тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня буде скасовано авіасполучення та пасажирські перевезення.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українських громадян утриматися від поїздок між містами країни для уникнення можливості поширення коронавірусу. При цьому в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин.