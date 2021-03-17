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МОЗ Британії наполягає на безпечності COVID-вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Лондон, Середа 17 березня 2021 15:35
МОЗ Британії наполягає на безпечності COVID-вакцини AstraZeneca Фото: Метт Хенкок (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпечності вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючих органів і зробити щеплення.

Про це повідомляє BBC.

"Ми постійно відстежуємо дію цих вакцин і знаємо, що вакцина Oxford/AstraZeneca рятує життя у Великій Британії прямо зараз, тому, якщо вам подзвонять, зробіть щеплення", - сказав Хенкок.

На питання, чи були свідчення того, що люди відмовлялися від щеплення після призупинення вакцинації в Європі, міністр сказав, що "величезна кількість людей все ще вакцинується кожен день". Він також запевняє, що "ентузіазм з приводу вакцинації неймовірно сильний".

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

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