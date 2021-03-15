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"Запобіжний захід": ще чотири країни ЄС призупиняють використання вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Світ, Понеділок 15 березня 2021 22:56
"Запобіжний захід": ще чотири країни ЄС призупиняють використання вакцини AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Іспанія, Словенія, Португалія та Кіпр долучилися до тимчасового утримання від використання COVID-вакцини AstraZeneca. ВООЗ наголосила, що подібні рішення ухвалюються як запобіжний захід до завершення розслідування.

Про це повідомляють Reuters, Еxpresso, liberation.

"Сьогодні ми приймаємо це рішення з обережністю", - сказала міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Діас на прес-конференції, передає Reuters.

Вона зазначила, що є "рідкісні випадки, яких дуже мало, але вони є дуже значними та спонукали Іспанію приєднатися до інших країн, які обрали це запобіжне призупинення".

В Португалії аналогічне рішення назвали теж запобіжним. За словами чиновника, "призупинення" використання цієї вакцини було рекомендоване Генеральним управлінням охорони здоров'я та Національним управлінням з питань лікарських засобів Португалії "на основі принципу обережності в галузі охорони здоров'я" після виявлення "нових випадків серйозних побічних реакцій у кількох європейських країнах", передає expresso.pt.

Словенія також ухвалила запобіжне рішення щодо вакцини AstraZeneca, передає liberation. Міністр охорони здоров'я країни Янез Поклукар на прес-конференції заявив, що "прийняв рішення тимчасово припинити" використання вакцини AstraZeneca, щоб забезпечити якомога найвищий рівень безпеки для співгромадян.

Міністерство охорони здоров'я Кіпру заявило, що призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca до висновку Європейського агентства з лікарських засобів, передає Reuters.

У своєму прес-релізі ВООЗ наголосила саме на запобіжному характері тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca.

"ВООЗ відомо, що в якості запобіжного заходу кілька країн Європейського Союзу припинили використання конкретної партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у осіб, які отримували вакцину з цієї конкретної партії. Це було здійснено як запобіжний захід, поки не завершиться повне розслідування", - йдеться в повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 березня розгляне питання, пов'язані з вакциною компанії AstraZeneca.

Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.

Раніше ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

Раніше низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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