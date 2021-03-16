Користь вакцини AstraZeneca в боротьбі з COVID переважує ризик побічних ефектів, - ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

"Ми все ще твердо впевнені, що користь від вакцини AstraZeneca в запобіганні Covid-19 і пов'язаними з ним ризиками госпіталізації та смерті переважують ризик цих побічних ефектів", - сказала Кук.

Директор EMA також заявила, що її не дивує ажіотаж навколо вакцини.

"Якщо ви вакцинуєте мільйони людей, є сенс у тому, що випадкові побічні ефекти виявляться, і вони будуть виділятися. Нам належить з'ясувати, чи дійсно це пов'язано з вакциною або є інші причини", - додала вона.