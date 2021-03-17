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Минздрав Британии настаивает на безопасности COVID-вакцины AstraZeneca

Новина українською → Лондон, Среда 17 марта 2021 15:35
Минздрав Британии настаивает на безопасности COVID-вакцины AstraZeneca Фото: Мэтт Хэнкок (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок настаивает на безопасности вакцины Oxford/AstraZeneca после того, как некоторые европейские страны приостановили ее использования. Он призвал людей прислушиваться к регулирующим органам и делать прививки.

Об этом сообщает BBC.

"Мы постоянно отслеживаем действие этих вакцин и знаем, что вакцина Oxford/AstraZeneca спасает жизни в Великобритании прямо сейчас, поэтому если вам позвонят, сделайте прививку", - сказал Хэнкок.

На вопрос, были ли свидетельства того, что люди отказывались от прививки после приостановки вакцинации в Европе, Хэнкок сказал, что "огромное количество людей все еще вакцинируется каждый день". Он также уверяет, что "энтузиазм по поводу вакцинации невероятно силен".

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

Также РБК-Украина писало, что ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

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