Минздрав Британии настаивает на безопасности COVID-вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок настаивает на безопасности вакцины Oxford/AstraZeneca после того, как некоторые европейские страны приостановили ее использования. Он призвал людей прислушиваться к регулирующим органам и делать прививки.

"Мы постоянно отслеживаем действие этих вакцин и знаем, что вакцина Oxford/AstraZeneca спасает жизни в Великобритании прямо сейчас, поэтому если вам позвонят, сделайте прививку", - сказал Хэнкок.

На вопрос, были ли свидетельства того, что люди отказывались от прививки после приостановки вакцинации в Европе, Хэнкок сказал, что "огромное количество людей все еще вакцинируется каждый день". Он также уверяет, что "энтузиазм по поводу вакцинации невероятно силен".