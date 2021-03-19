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МОЗ анонсував прискорення COVID-вакцинації в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 20:53
МОЗ анонсував прискорення COVID-вакцинації в Україні Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував прискорення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні. За його словами, найближчим часом щоденна кількість щеплень від COVID-19 значно збільшиться.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як пояснив Степанов, вакцинація прискориться за рахунок того, що вона розгортається каскадним шляхом.

"Нам дуже важливо, щоб вона рухалася правильно на всіх етапах і щоб не було програмних помилок. Програмні помилки - це такі, які одразу відкидають країну за рівнем вакцинації назад. Тому ми розгортаємо її каскадним шляхом. Тобто ми почали з 50 мобільних бригад, зараз їх уже понад 200", - сказав він.

Міністр зазначив, що темпи вакцинації дійсно відстають від того плану, який був доведений місцевій владі, але кількість щеплень щодня збільшується.

"Кількість щеплень щодня збільшується. Так, вона відстає від того плану, який ми довели органам місцевої влади, в якій кількості вони мають робити щеплення. З приводу цього, ми їм завжди наголошуємо, проводимо інколи достатньо жорсткі селектори, в який спосіб вони мають збільшувати щеплення", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити план вакцинації від коронавірусу. До плану можуть внести нову категорію.

Додамо, вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч осіб.

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