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Україна перейшла до другого етапу вакцинації, - Степанов

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 10:31
Україна перейшла до другого етапу вакцинації, - Степанов Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації. У листі очікування вакцинації перебувають понад 290 тисяч українців.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів", - сказав глава МОЗ.

Степанов заявив, що громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".

"Попри інформаційну вакханалію та відверту брехню щодо теми вакцинації у лист очікування через інформаційні ресурси, у тому числі через додаток "Дія", записалися вже понад 290 тисяч людей", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Як писало РБК-Україна, за вчорашній день вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч осіб. Всього вакцинували вже понад 92 тисяч українців.

Відзначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого.

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