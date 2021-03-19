План вакцинації в Україні можуть змінити: кого включать

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що план вакцинації можуть змінити. У нього можуть включити працівників критично важливих підприємств.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У нашому плані вакцинації виділення в окремий етап цих працівників не передбачали. Але я думаю, що є правильність у вашій пропозиції. Упевнений, що мої колеги визначаться з приводу підприємств, які важливі для функціонування нашої держави, і ми приймемо відповідне рішення про зміни в план вакцинації", - заявив глава МОЗ.

Таким чином міністр відповів на запитання нардепа Андрія Іванчука. Парламентарій заявив, що необхідно розробити перелік підприємств критичної інфраструктури, підприємств з техногенним впливом і техногенної небезпеки, що працюють у цілодобовому режимі роботи, а також підприємств, що забезпечують медичним киснем, засобами захисту і всім необхідним для боротьби з пандемією.