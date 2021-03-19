Минздрав анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, в ближайшее время ежедневное количество прививок от COVID-19 значительно увеличится.

Как пояснил Степанов, вакцинация ускорится за счет того, что она разворачивается каскадным путем.

"Нам очень важно, чтобы она двигалась правильно на всех этапах и чтобы не было программных ошибок. Программные ошибки - это такие, которые сразу отбрасывают страну по уровню вакцинации назад. Поэтому мы разворачиваем ее каскадным путем. То есть мы начали с 50 мобильных бригад, сейчас их уже более 200", - сказал он.

Министр отметил, что темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был представлен местным властям, но количество прививок ежедневно увеличивается.

"Количество прививок увеличивается ежедневно. Да, она отстает от того плана, который мы показали органам местной власти, в каком количестве они должны делать прививки. По поводу этого, мы им всегда подчеркиваем, проводим иногда достаточно жесткие селекторы, каким образом они должны увеличивать прививки", - добавил Степанов.