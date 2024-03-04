RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО: "Свободных мест нет"

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

В Украине нет свободных мест в платных камерах следственных изоляторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, инициатива платных камер СИЗО прекрасно работает.

"Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве бешеной популярностью. Я думаю, что если бы мы вдвое больше ввели этих платных камер, все равно были бы заняты все", - заявил министр. 

Он отметил, что создание второго СИЗО в Киеве является актуальным вопросом. 

"Реально, у меня некуда людей девать, нам надо второе СИЗО в Киеве. Это на самом деле актуальный вопрос. Это очень и очень сложная ситуация, и по прогнозам правоохранителей, она будет только ухудшаться, потому что у нас криминальная ситуация ухудшается. А что касается финансов, платные камеры быстро окупились. Поэтому это прекрасный бизнес-проект", - отметил Малюська.

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Денис Малюська сообщил, что в Лукьяновском СИЗО столицы в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры.

По состоянию на 5 октября 2020 платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету один миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Позже стало известно, что действие пилотного проекта было продлено до апреля 2022 года.

Кроме того, почти за 1,5 года действия проекта платные камеры в следственных изоляторах принесли в государственный бюджет около 4 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Малюська