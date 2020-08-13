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Мін'юст отримав вже майже пів мільйона гривень за платні камери в СІЗО

Київ, Четвер 13 серпня 2020 05:45
Мін'юст отримав вже майже пів мільйона гривень за платні камери в СІЗО
Фото: СІЗО (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Понад 330 гривень принесло Київське СІЗО

За користування платними камерамии у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України сплачено вже 495,5 тисяч гривень. Найбльша "популярність" у Київського СІЗО.

Про це повідомили у прес-службі Мін'юста.

Зазначається, що послугам з надання поліпшених побутових умов та харчування у 17 слідчих ізоляторах користуються.

"Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тис. гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу суму сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що за десять днів в Україні придбали 11 подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у слідчих ізоляторах на загальну суму понад 25 тисяч гривень.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві юстиції очікують на збільшення попиту на платі камери із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах.

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