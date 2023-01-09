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Товары для детей и зарядные станции: что украинцы покупают на праздники

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Украина, Понедельник 09 января 2023 15:48
Товары для детей и зарядные станции: что украинцы покупают на праздники Фото: на праздники украинцы покупают игрушки и зарядные станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Топ-категории, в которых заказывали и покупали украинцы к Новому году - это товары для детей, автотовары, товары для активного отдыха и туризма, дома и сада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании АЛЛО.

Товары для детей

Существенно возрос спрос на товары для детей: в целом в декабре 2022 года рост в этой категории - практически вдвое по сравнению с ноябрем. Спросом пользовались такие товары категории:

  • - игрушечный транспорт - рост в 3,7 раза;
  • - сюжетно-ролевые игровые наборы - в 3,3 раза;
  • - мягкие игрушки - в 2,6 раза;
  • - настольные игры - в 2,5 раза;
  • - хобби и творчество - в 1,6 раза;
  • - куклы - в 1,2 раза.

Автотовары

Автооборудование, моторные масла и автоэлектроника - именно эти товары в категории пользовались спросом у потребителей накануне Нового года. Объемы продаж пуско-зарядных устройств возросли вдвое, а моторных масел - в 1,6 раза, если сравнивать с ноябрем 2022 года.

Активный отдых и туризм

По сравнению с ноябрем 2022 года спрос возрос практически вдвое на тренажеры и спортивный инвентарь, а также велотовары. Также были популярными в декабре товары для спорта и ухода за собой.

Дом и сад

Зарядные станции и генераторы - до сих пор в топе продаж, спрос на них в деньгах по сравнению с ноябрем увеличился на на 70% и 30% соответственно. Продажи товаров для строительства и ремонта возросли в денежном измерении на 80%.

Товары для дома

В этой категории клиенты выбирают и покупают посуду, мебель, текстиль и декор для помещений. А наибольшим спросом пользуется инвентарь для дома: эти товары демонстрируют наибольший рост спроса - на 25%.

Напомним, в ноябре-декабре после отмены пошлины и НДС на ввоз в Украину завезли 2,16 млн штук электрических литий-ионных аккумуляторов разного типа.

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