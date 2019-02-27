У Мін'юсті заявили, що розділ Конституції про Крим треба змінити

На думку Петухова, чинні норми сприяли анексії Криму

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что положения о Крыме в Конституции Украины требуют изменений. Об этом он сказал на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Петухов подчеркнул, что действующие нормы способствовали созданию ситуации, которая позволила России аннексировать полуостров.

"Как по мне, очевидным является вопрос о принятии изменений к Конституции Украины, точнее, о новом изложение раздела про Крым. Я лично убежден, что те положения о Крыме, которые были в украинской Конституции, способствовали созданию той ситуации, которая позволила России его аннексировать", - сказал он.

По мнению Петухова, положения Конституции о Крыме должны учитывать интересы коренных народов Украинского государства, предлагать баланс распределения властных полномочий и управления, "который бы обеспечивал возможность демократического развития Крыма в составе Украины".

РБК-Украина писало, что Президент Украины Петр Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию по Крыму.

Напомним, еще в декабре Порошенко заявлял, что готов подать изменения в Конституцию по Крыму.